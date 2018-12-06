الامارات | رازوفيتش: تدربنا 3 أيام متواصلة على طريقة الفوز على الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش: تدربنا 3 أيام متواصلة على طريقة الفوز على الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب الظفرة رازوفيتش. تصوير: إريك أرازاس

كشف مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، أن فريقه ظل يتدرب على مدار ثلاثة أيام على طريقة تحقيق الفوز على فريق الجزيرة في المباراة التي جمعت الطرفين مساء أول من أمس، ضمن الجولة الـ12 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء، إن لاعبي فريقه نفذوا ما ظلوا يتدربوا عليه في الأيام الثلاثة التي سبقت المباراة، وأكد مدرب الظفرة: «المهم أن الفريق أدى مباراة جيدة وحقق الفوز، على الرغم من أن لاعبي فريقي استقبلوا هدفين سهلين، ونحن نتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأهداف مستقبلاً».

وأضاف: «درسنا فريق الجزيرة جيداً قبل المباراة ومصادر خطورته المتمثلة في علي مبخوت وخلفان مبارك والبرازيلي ليوناردو والهولندي ناصر برازيت وعملنا من أجل تحجيمهم، والحديث عن أن فوز الظفرة جاء بسبب تراخي لاعبي الجزيرة هو مردود على قائله، لأننا فزنا نتاج أداء جيد قدمه اللاعبون داخل الملعب وأثبتوا قدراتهم وإمكاناتهم».

في المقابل، اعترف مدرب فريق الجزيرة، الهولندي داميان هيرتوج، بأن فريق الظفرة استحق الفوز عليهم نظراً لمجهود اللاعبين على مدار شوطي المباراة، مشيراً إلى أنه كان يتوقع أن يلعب منافسه فريق الظفرة بطريقة دفاعية.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «صعوبة المباراة ازدادت على لاعبي فريقي منذ تسجيل الهدف الأول في منتصف الحصة الأولى، خصوصاً أن الهدف جاء من ارتباك في خط الدفاع بينما جاء الهدفان الثاني والثالث من هجمات مرتدة في وقت كنا فيه مندفعين للهجوم».