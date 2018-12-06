الامارات | «دبي لبناء الأجسام» يستقبل 800 رياضي و200 شركة عالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لبناء الأجسام» يستقبل 800 رياضي و200 شركة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات النسخة الثالثة من معرض دبي لبناء الأجسام، ومعرض النشاط والحيوية، اللذين يقامان تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، غداً، عن مشاركة 200 شركة من حاملي العلامات التجارية العالمية المتخصصة في الرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام، وأكثر من 800 لاعب يتنافسون على فرصة الفوز بـ14 بطاقة للمنافسة على لقب بطولة المحترفين.

وتحتضن النسخة الثالثة لهذا الحدث مجموعة استثنائية من العروض والأنشطة المتنوعة، التي تشمل مشاركة أبرز وأشهر الشخصيات الرياضية العالمية، وإطلاق حزمة من أحدث منتجات اللياقة البدنية، إلى جانب تقديم مجموعة من الدروس الرياضية الجماعية، ومسابقات اللياقة البدنية، والنقاشات التفاعلية المرتبطة بموضوعات الصحة والعافية.

وعقد مجلس دبي الرياضي، أمس، مؤتمراً صحافياً، حضره أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة، وتحدث خلاله مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، غازي سبيل المدني، الذي أكد أن المعرض من المتوقع أن يشهد حضور أكثر من 25 ألف زائر، وسيقام على مساحة تفوق 16 ألف متر مربع، لافتاً إلى أن المعرض سيوفر فرصاً للآلاف من عشاق اللياقة البدنية على المستوى المحلي، للمشاركة في مسابقات رياضية وفعاليات لياقة بدنية على أعلى المستويات».

وأضاف: «تشهد الإمارات نقلة نوعية نحو اعتماد نمط الحياة الصحي والنشط، تظهر جلية في الشعبية الواسعة، والنمو السنوي لهذا النوع من الفعاليات، وبعد النجاح الكبير الذي حققته الدورتان السابقتان، العام الماضي، من المعرض حيث حضر أكثر من 18 ألف زائر إلى فعاليات المعرض، ونتوقع أن ينمو عدد الحضور لما يزيد على 25 ألف مُتابع».