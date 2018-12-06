الامارات | الفردان: جاهز بنسبة 100% للوجود مع المنتخب الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن الفردان: جاهز بنسبة 100% للوجود مع المنتخب الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعب النصر حبيب الفردان. تصوير: إريك أرازاس

قال لاعب النصر حبيب الفردان، إن قرار عودته إلى المنتخب الوطني قرار يعود إلى المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، وأكد أنه: «جاهز بنسبة 100% للعودة إلى المنتخب في حال تم استدعائي».

وشدّد الفردان على أنه بلغ الجاهزية المطلوبة قبل خوض مباريات بطولة كأس آسيا 2019 التي تنطلق في الإمارات يناير المقبل. وبخلاف المباريات الأخيرة، ظل الفردان على الدكة خلال لقاء الفجيرة الذي فاز به النصر 2-0 أول من أمس في دوري الخليج العربي، وقال لـ«الإمارات اليوم»: قرار الوجود في المباريات هو أمر يعود إلى المدرب، والأهم أن أكون جاهزاً في أي وقت يُطلب مني أن أكون موجوداً فيه داخل الملعب، أعلم جيداً أن هذا الوقت هو الأهم للوجود في المباريات قبل انطلاق كأس آسيا، وأرى نفسي قادراً على الوجود في قائمة المنتخب».

وسبق للفردان أن عاد للعب مع مدرب النصر السابق يوفانوفيتش، لكن في أول مباراة للمدرب البرازيلي كايو لم يتم الاعتماد عليه.

وعن اللقاء، قال: «فوز النصر على الفجيرة مهم جداً للفريق بعد أن خسر خمس نقاط في آخر مباراتين، وقبل لقاء بني ياس في بطولة الكأس، ونتمنى أن نواصل حصد النقاط الإيجابية التي تدعم الفريق في مشوار البطولة». وعن إصابة إسماعيل مطر، تمنى الفردان أن يعود سريعاً قبل كأس آسيا خصوصاً أنه من اللاعبين البارزين في الوقت الحالي ويحتاجه المنتخب.