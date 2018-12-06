الامارات | 165 ألف درهم تنتظر الفائزين في صيد أسماك الكنعد بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 165 ألف درهم تنتظر الفائزين في صيد أسماك الكنعد بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتستمر حتى بعد غد.

وتحظى البطولة برعاية جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك التعاونية، و«طيران الإمارات»، التي تقدم تذاكر سفر للفائزين بالمراكز الأولى و«بي أند أو مارينا»، التي ستقدم جوائز قيمة منها موقف مجاني لمدة عام لبطل الموسم.

كما سيحصل الفائزون على جوائز مالية قدرها 165 ألف درهم. وستوزع الجوائز المالية لفئة (الكنعد) كما يلي: الأول (25 ألف درهم)، والثاني (20)، والثالث (18)، والرابع (15)، والخامس (14)، والسادس (12)، والسابع (10)، والثامن (8)، والتاسع (7) والعاشر (6000 درهم).

وسيحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة (السكل) على: الأول (15 ألف درهم) والثاني (10) والثالث (5).

وقال عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي، محمد عبدالله حارب، إن «البطولة تهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لممارسي ومحبي هواية صيد الأسماك في دبي».

من جانبه، قال مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، هزيم محمد القمزي، «إن التنافس في الجولة الأولى سيكون مقتصراً على فئتي (الكنعد) و(السكل)، حيث ستمنح الجوائز لأصحاب أعلى وزن صيد».