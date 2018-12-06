شكرا لقرائتكم حجازى يدخل ضمن حسابات الأهلى فى يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح النادي الأهلي خط مفاوضات مُكثفة مع أحمد حجازي مدافع ويست هام الأنجليزي تمهيداً لعودة المدافع للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وفي هذا الشأن ، قال مصدر في القلعة الحمراء أن أحمد حجازي تلقي عرضاً مُغرياً وجاداً من الأهلي عن طريق أحد مسئولي النادي خلال الأيام الماضية ، موضحاً أن الأهلي لم يغلق ملف ضم مدافع ويست بروميتش الإنجليزي رغم أن الأخير أعلن رغبته في الاستمرار بتجربة الاحتراف الخارجي.

وشدد المصدر أن إدارة القلعة الحمراء ترغب في استعادة حجازي الذى سبق له التألق بالقميص الاحمر قبل رحيله للدوري الانجليزي منذ عامين تقريباً ، وأوضح المصدر أن مفاوضات الأهلي مع حجازي تتزامن مع الرغبة الأهلاوية في استعادة رمضان صبحي لاعب نادي هيدرسيفيلد الانجليزي الذي رحّب بالعودة للقلعة الحمراء في يناير لعدم مشاركته مع ناديه الانجليزي طوال الفترة الماضية بعكس الحال مع أحمد حجازي الذى يُعد أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة فريق ويست بروميتش لكن رمضان صبحي طلب من إدارة الاهلي إنهاء الصفقة مع إدارة هيدرسيفيلد.