شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يُهدد نجومه بـ"التجميد" لمواجهة إغراءات الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، لاعبيه بالتجميد وخصم المستحقات المالية حال توقيع أي منهم لأى نادٍ سرًا بعدما انهالت العروض على اللاعبين قبل الميركاتو الشتوى من أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز خاصة وأن هذه العروض لم تصل للاتحاد بشكل رسمي.

وحذر مسئولو النادى الأزرق نجوم الفريق من التوقيع سرًا لأى نادً سواء كان القطبين أو أى نادٍ آخر لاسيما فى ظل رغبة سموحة فى الحفاظ على نجومه لتحقيق بطولة تكون بمثابة ثمرة التألق فى الأعوام الماضية .