مواعيد مباريات اليوم وأبرزها: الزمالك ضد المصري وكأس ملك إسبانيا

سعيد خالد

يقام اليوم الخميس عدة مباريات في الدوري المصري وكأس ملك إسبانيا:

*الدوري المصري:

الزمالك والمصري البورسعيدي 7 مساءً

*كأس ملك إسبانيا:

ليفانتي ولوجرونييس 1 ظهرًا

ريـال مدريد ومليلية 5 وربع مساءً

هويسكا وأتليتك بلباو 7 ونصف مساءً

إيبار وسبورتنج خيخون 7 ونصف مساءً

ريـال بيتيس وسانتاندير العاشرة إلا ربع مساءً

* الدوري السعودي

الباطن والفيحاء 2 ظهرًا

الاتفاق والقادسية 4.25 عصرًا

الشباب و أحد الخامسة إلا الربع مساءً

الاتحاد والفيصلي السابعة إلا الثلث مساءً