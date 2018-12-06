مواعيد مباريات اليوم وأبرزها: الزمالك ضد المصري وكأس ملك إسبانيا

سعيد خالد
يقام اليوم الخميس عدة مباريات في الدوري المصري وكأس ملك إسبانيا:
*الدوري المصري:
الزمالك والمصري البورسعيدي 7 مساءً
*كأس ملك إسبانيا:
ليفانتي ولوجرونييس 1 ظهرًا
ريـال مدريد ومليلية 5 وربع مساءً
هويسكا وأتليتك بلباو 7 ونصف مساءً
إيبار وسبورتنج خيخون 7 ونصف مساءً
ريـال بيتيس وسانتاندير العاشرة إلا ربع مساءً
* الدوري السعودي
الباطن والفيحاء 2 ظهرًا
الاتفاق والقادسية 4.25 عصرًا
الشباب و أحد الخامسة إلا الربع مساءً
الاتحاد والفيصلي السابعة إلا الثلث مساءً
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