رياضة | الحضري: لا يوجد بديل لي وعلاقتي بناجي طيبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحضري: لا يوجد بديل لي وعلاقتي بناجي طيبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي الحالي ومنتخب مصر السابق أنه لا يوجد بديل له في مصر وكشف بأن علاقته بأحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب طيبة.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب علاقتي به طيبة حتى الآن على الرغم من اختلاف وجهات النظر وكنت أرى إني الأجدر بحراسة المنتخب في مونديال روسيا".

واختتم الحضري تصريحاته قائلاً : " لا يوجد بديل لي في مصر ولكن من الممكن أن يكون هناك من أفضل مني".