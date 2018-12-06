رياضة | أهداف مباراة - برشلونة 4 × 1 ليونيسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - برشلونة 4 × 1 ليونيسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز الزمالك x

19:00 المصري البورسعيدي كأس ملك إسبانيا ريال مدريد x

17:15 مليلية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الشباب x

16:45 أحد الاتحاد x

18:40 الفيصلي

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