رياضة | عاجل.. عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن الدوري الممتاز الحالي سينتهي في شهر اغسطس المقبل. وقال "حسين" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " الاتحاد الافريقي أعلن أن الموسم الحالي استثنائيًا بسبب المرحلة الانتقالية في البطولات الإفريقية". وأضاف: " الأندية وافقت في بداية الموسم على خوض الدوري الممتاز في 13 شهرًا". وواصل: " منتخب مصر سيخوض فترة اعداد لمدة اسبوعين قبل أمم إفريقيا 2019، وغير وارد خوض الأندية مبارياتها أثناء معسكرات المنتخب الوطني". وأتم: " سنحاول بشتي الطرق إنهاء مسابقة الدوري الممتاز في اغسطس المقبل".

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