رياضة | الغندور عن تصريحات "عبد الحفيظ": المصالح تحكم ولن يرضى أحد عن الحكام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغندور عن تصريحات "عبد الحفيظ": المصالح تحكم ولن يرضى أحد عن الحكام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق الخبير التحكيمي جمال الغندور على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقب مباراة فريقه ضد بتروجيت والتي هاجم فيه لجنة الحكام واتهمهم بمجاملة الزمالك.
وقال "الغندور" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " غير راض بالتأكيد علي هذه التصريحات والهجوم على لجنة الحكام..ولكن مشاكل التحكيم هي نفسها مشاكل كرة القدم".
وتابع: " المصالح تحكم في الدوري المصري..وسيد عبد الحفيظ يحاول الضغط على الحكام من أجل مصلحة ناديه وذلك شأن أي مسؤول في نادي آخر".
وأضاف: " لن يرضي أحدًا على الحكام في الفترة القادمة، فالفائز بالدوري سيكون بسبب الحكام، والهابطين سيحملون مسؤولية فشلهم للحكام، ومن فشل في التتويج بالدرع سيكون الحكام ايضًا السبب في ذلك".
وتابع: "اعتدنا في مصر علي الهجوم الدائم على الحكام، ولابد نعلم كجهاز تحكيمي كيف نتعامل مع الهجوم وهذه الضغوط ونتحملها".
وأتم: " كرة القدم في مصر تلعب خارج الملعب من صراعات وأزمات أكثر من الأداء داخل الملعب..ولكن مستوي التحكيم في الفترة الحالية أفضل من مستوي أداء الأندية".
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