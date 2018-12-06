شكرا لقرائتكم خبر عن «بيراميدز» يعلن تعاقده مع البوركيني إيريك تراوري لاعب مصر للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز، مساء الأربعاء، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب البوركيني إيريك تراوري، لاعب خط وسط فريق مصر المقاصة، لينضم للفريق بداية من شهر يناير المقبل.
ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة للاعب البوركيني بعد توقيعه على عقود الانضمام للنادي، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.
وتعد هذه ثاني صفقات بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية، بعدما تعاقد النادي مع عمرو مرعي مهاجم فريق النجم الساحلي التونسي.
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