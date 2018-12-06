شكرا لقرائتكم برشلونة يكتسح كولتورال ليونيسا برباعية ويتأهل لدور الـ16 من كأس إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم برشلونة تأهله لدور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما اكتسح ضيفه كولتورال ليونيسا، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى اقيمت بينهما مساء أمس، الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات إياب دور الـ32.

سجل رباعية برشلونة ضد كولتورال ليونيسا كلا من: منير الحدادى، دينيس سواريز "هدفين"، مالكوم فى الدقائق "18، 26، 44، 70" من زمن المباراة، فيما أحرز جوسيب سينى هدف الفريق الضيف فى الدقيقة 54 من اللقاء.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز برشلونة على كولتورال دى ليونيسا المنافس فى دورى الدرجة الثالثة الإسبانى، بهدف نظيف أحرزه المدافع الفرنسى كليمينت لينجليه.



لقطة من اللقاء

دينيس سواريز

ميسى فى المدرجات



مالكوم

برشلونة يفوز على ليونيسا

منير الحدادى