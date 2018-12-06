شكرا لقرائتكم التعادل الإيجابى 2-2 يحسم قبمة مانشستر يونايتد وأرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث المباراة المثيرة بين مانشستر يونايتد وضيفه أرسنال، التى أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، بالتعادل الإيجابى 2-2، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وغاب عن لقاء اليوم، الدولى المصرى محمد الننى، الذى جلس على مقاعد البدلاء طوال أحداثها.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم أولا الألمانى شكودران موستافى لأرسنال فى الدقيقة 16 من ضربة رأس بعد خطأ فادح للإسبانى ديفيد دى خيا حارس اليونايتد، والذى سقطت الكرة من يده لتتجاوز خط المرمى.

ونجح الفرنسى أنتونى مارسيال فى إدراك التعادل للشياطين الحمر فى الدقيقة 30، وهو الهدف السابع للاعب هذا الموسم.

فى الشوط الثانى احرز الفرنسى الكسندر لاكازيت هدف أرسنال الثانى فى الدقيقة 68، قبل أن يتعادل جيسى لينجارد لليونايتد بعدها بدقيقة واحدة.

وبذلك يحتل اليونايتد المركز الثامن برصيد 23 نقطة، فيما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

وفى نفس الجولة فاز توتنهام هوتسبير على ساوثهامبتون 3-1، ليصعد السبيرز للمركز الثالث برصيد 33 نقطة.



الاحتفال بهدف أرسنال

ايمرى ومورينيو

بوجبا يشارك كبديل

دالوت وكولاسيناتش

لاعبى اليونايتد بعد هدف موستافى

لاكازيت يسجل الثانى

ماتيتش ومختيريان