شكرا لقرائتكم رسميا .. بيراميدز يخطف توقيع ايريك تراوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهي مسئولو بيراميدز الصراع علي البوركيني ايريك تراوري صانع العاب مصر المقاصة بعد دخول عددة اندية في مزاد علي ضمه خلال الساعات الماضية ابرزها الأهلي والزمالك وبيراميدز لينجح الأخير في انهاء الاتفاق مع المقاصة منذ قليل.

وتقدم الأهلي بعرض رسمي لشراء ايريك مقابل ٣٥ مليون جنيه بالاضافة لاعارة احمد حمدي، الا ان رغبة اللاعب حسمت انتقاله لفريق بيراميدز بعد توقيعه لمدة ٥ سنوات.