800 رياضي و200 عارض يشاركون في معرض دبي لبناء الأجسام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

تنطلق في العاشرة صباح غد الجمعة في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي، فعاليات النسخة الثالثة من معرض دبي لبناء الأجسام ومعرض النشاط والحيوية.وأعلنت اللجنة المنظمة عن مشاركة أكثر من 200 شركة متخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام كما يشارك أكثر من 800 لاعب يتنافسون على فرصة الفوز بواحدة من 14 بطاقة والتي تخولهم المنافسة في بطولة المحترفين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس وحضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وغازي سبيل المدني مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي.