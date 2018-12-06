تغريم جمهور بني ياس لسب الحكم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة الانضباط تغريم نادي بني ياس 20 ألف درهم لقيام جمهوره بسب حكم مباراة «السماوي» أمام اتحاد كلباء في الجولة 11 لدوري الخليج العربي، كما عاقبت اللجنة أيضاً مدرب الفجيرة، إيفان هاسيك بتغريمه ألفي درهم لاعتراضه على قرارات حكم مباراة الفريق أمام الظفرة، فيما أكد عضو اللجنة، المتحدث الرسمي حمدان رشود الزيودي، أن نادي الجزيرة سلم اللجنة شيكات بمبلغ 2.574 مليون درهم عبارة عن مستحقات مالية مترتبة عليه للاعبين ووكلاء لاعبين.

وقال الزيودي إن اللجنة عاقبت أيضاً لاعب عجمان حسن زهران بتغريمه ألف درهم بسبب قصة شعره.

وأضاف «بالنسبة لتغريم نادي بني ياس 20 ألف درهم فان توقيع هذه العقوبة جاء بسبب تكرار جمهور النادي المخالفة، أما بالنسبة للمبالغ المستحقة على نادي الجزيرة لوكيل اللاعبين سيف روبي بسبب دوره في صفقة انتقال لاعب النادي السابق الاكوادوري فليبي كاسيدو فإن النادي تعهد بتسليمها إلى اللجنة خلال الأسبوع المقبل».