«المحترفين» تباشر تنفيذ مشروع استدامة الأعمال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أندية دورينا على مدار الأسبوع الماضي لمتابعة تنفيذ لجنة دوري المحترفين لمشروع استدامة الأعمال في مجالي الأكاديميات و التسويق والإعلام ضمن مبادرات رئيس الاتحاد الآسيوي التطويرية الممتدة حتى نهاية عام 2020.

ضم الوفد خبراء من الاتحاد القاري لكرة القدم من أصحاب الخبرة في مجال كرة القدم، حيث عملوا سابقاً كاستشاريين في الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أندية الدوري الإنجليزي.

كان في استقبال الوفد وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، حيث تباحث الطرفان تفاصيل المشروع ومدى أهميته في النهوض بقطاع الأكاديميات والتسويق والإعلام وتطويرهما سواء على صعيد الأندية أو دورينا بشكل عام.

وينقسم المشروع إلى مراحل، بدأت بزيارة خبراء من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لجميع أندية دوري الخليج العربي، بهدف الاطلاع على آلية العمل المتبعة من قبل لجنة دوري المحترفين وأندية دوري الخليج العربي، ويستمر المشروع مرحلته الثانية بعقد الخبراء لورشة عمل لجميع الأندية لتسليط الضوء على مخرجات الزيارة ونقاط القوة والضعف التي سيركز عليها الخبراء في تنفيذ المشروع، كما سيتم خلال المرحلة الثانية اختيار 4 أندية للعمل المكثف معها لتطوير فرص التحسين والتي من شأنها أن تساهم في تطوير الدوري بشكل عام،وفي المرحلة الثالثة سيتم اختيار أندية أخرى للعمل معها حتى يتم في المرحلة الأخيرة إصدار كتيب خاص في أفضل الممارسات التي يوصى باتباعها في المجالين.