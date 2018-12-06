شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يستأنف ضد طرد لوفانور والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علم «الخليج الرياضي» أن نادي شباب الأهلي استأنف قرار طرد لاعبه المولدوفي لوفانور هنريكي بعدما كشفت اللقطات التلفزيونية أن اللاعب لم يستحق البطاقة الحمراء وأنه لم يقصد إيذاء لاعب بني ياس حسن المحرمي خلال لقاء الفريقين في دوري الخليج العربي.

ويأمل شباب الأهلي من لجنة الاستئناف في دوري الخليج العربي إلغاء البطاقة على غرار ما حصل مع علي مبخوت مؤخراً.

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