«هوكي الجليد» يستهل مشواره في بطولة التحدي الآسيوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدشن المنتخب الوطني لهوكي الجليد اليوم مشاركته في بطولة كأس التحدي الآسيوي تحت عشرين سنة، والتي تقام خلال الفترة من 3 حتى 9 ديسمبر الجاري بماليزيا، بمواجهة منتخب البلد المستضيف، ويشارك منتخبنا في المستوى الأول بصحبة الفلبين وماليزيا الدولة المضيفة وقيرغستان.

من جهته أكد هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، أن الاتحاد يحرص على مشاركة المنتخبات الوطنية في جميع البطولات القارية والعالمية، وتعتبر المشاركة في البطولة فرصة مثالية لشباب المنتخب للاحتكاك مع فرق ذات تصنيف مرتفع في القارة، ونهدف من خلال مشاركتنا في البطولة لتحقيق أفضل مركز ممكن، خاصة أننا نشارك للمرة الثانية في هذا النوع من البطولات. وثمن القبيسي الدعم المقدم من مجلس أبوظبي الرياضي والذي ساهم بشكل فعال في تطوير مستويات المنتخبات الوطنية.