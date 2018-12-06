شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ريكو نجم المقاصة يحتفل بزفافه في حضور نجوم الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل صلاح ريكو نجم نادي مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق بزفافه، في حضور عدد من زملائه ونجوم الكرة المصرية. يقام الزفاف حاليآ في احد الفنادق الكبري ، بعد حصول اللاعب على اذن من الجهاز الفني لفريقه بقيادة طلعت يوسف ،بالحصول علي اجازة زواج قصيرة قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق الفيومي.

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