موعد مباراة الزمالك والمصرى اليوم الخميس 6 / 12 / 2018 والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى السابعة مساء اليوم الخميس الموافق 6 / 12 / 2018 مباراة الزمالك والمصرى باستاد برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الزمالك والمصرى لقاء الجريحين

أصبحت مباراة الزمالك والمصرى لقاء الجريحين بعد وداع كل فريق بطولة خلال الأسبوع الحالى حيث خرج الأبيض من سباق البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى بالخسارة فى دور الـ 16 كما ودع الفريق البورسعيدى مسابقة كأس مصر من الدور نفسه أمام فريق الجزيرة المطروحى ليصبح لقاء الليلة مهما للفريقين لمصالحة الجماهير الغاضبة هنا وهناك.

الزمالك يبحث السيطرة على صدارة الدورى

مباراة الزمالك والمصرى يسعى خلالها المارد الأبيض للهيمنة على صدارة الدورى الممتاز التى يحتلها حاليا برصيد 32 نقطة قبل خوض 3 مباريات مؤجلة أولها أمام المصرى الليلة حيث لعب أبناء ميت عقبة 13 لقاء حتى الآن بينما يعانى الفريق البورسعيدى من سوء النتائج بالدورى باحتلال المركز العاشر برصيد 16 نقطة بعد خوض 12 مواجهة بالمسابقة.

جروس يحذر لاعبى الزمالك قبل مواجهة المصرى

قبل مباراة الزمالك والمصرى وجه السويسرى جروس المدير الفنى للأبيض تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه وطالبهم بعد الانخداع بنتائج المنافس الأخيرة وضرورة تحقيق الفوز لعدة أسباب أهمها استمرار تصدر جدول الدورى ومصالحة الجماهير الغاضبة من الإخفاق العربى .

غيابات الزمالك أمام المصرى

تشهد مباراة الزمالك والمصرى افتقاد الأبيض جهود ثنائى الدفاع محمود حمدى الونش للإصابة ومحمد عبد الغنى للإيقاف ليعود محمد عبد السلام للتشكيلة الأساسية بجوار محمود علاء كما واصل الخواجة استبعاد الرباعى أيمن حفنى وأحمد أبو الفتوح وأحمد مدبولى و محمود عبد العاطى دونجا بناء على وجه نظره الفنية.

ويستعيد الزمالك خلال لقاء اليوم جهود طارق حامد لاعب الوسط ليعود للتشكيلة الأساسية بجوار التونسى فرجانى ساسى فيما يتوقع أن يشهد اللقاء بعض التعديلات فى التشكيلة الأساسية أبرزها تواجد مصطفى فتحى منذ بداية اللقاء.

التشيكل الأقرب للزمالك أمام المصرى

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك فى مباراة المصرى مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى و عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد السلام وحمدى النقاز فى الدفاع وطارق حامد وفرجانى ساسى فى الوسط ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومصطفى فتحى وكاسونجو فى الهجوم .

المصرى يعانى تذبذب النتائج

على الجانب الآخر، يعانى فريق المصرى قبل مواجهة الزمالك من تذبذب النتائج فى الفترة الأخيرة حيث لم يحقق سوى 3 انتصارات فقط بمسابقة الدورى خلال الموسم الحالى كان آخرها أمام إنبى بالجولة الأخيرة لكنه عاد للتراجع من جديد بتوديع كأس مصر فى كبرى مفاجآت البطولة حتى الآن.

يونس يؤكد صعوبة مباراة الزمالك

وشدد مصطفى يونس المدير الفنى للمصرى على صعوبة مواجهة الزمالك لكون الأخير المرشح الأول لحصد لقب الدورى الحالى ويقدم مستويات مميزة مؤكدًا أن توديع الأبيض للبطولة العربية يزيد من صعوبة الأمور على النادى البورسعيدى لرغبة أبناء ميت عقبة فى التعويض ومصالحة الجماهير بخلاف استمرار تصدر مسابقة الدورى.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى

تذاع مباراة الزمالك والمصرى عبر قناة أون سبورت الفضائية والنيل للرياضة فى تمام السابعة مساء .