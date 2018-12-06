شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب مهاجم فريق الأهلى السابق أن وليد سليمان مهاجم الفريق الأحمر هو من أعاد روح النادى الأهلى خلال مشاركته اليوم أمام فريق الجونة والمساهمة فى الفوز وحصد الثلاث نقاط. وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت أنه قام بإعطاء الثقة لزملائه بالفريق الاحمر خلال أحداث الشوط الثانى من مباراة فريق الجونة. اقتنص الأهلى أغلى ثلاث نقاط له هذا الموسم بعدما حول تأخره أمام الجونة بهدف فى الشوط الأول إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى والمؤجلة من الجولة السابعة للدورى.

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