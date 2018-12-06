شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يكشف أسباب زيادة عدد لاعبى الأندية و موعد نهاية بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى، أنه تم تحديد موعد انتهاء بطولة الدورى الممتاز والمقرر شهر أغسطيس من العام القادم، بسبب ضغط المباريات فى البطولات المحلية والأفريقية للأندية والأمم الافريقية 2019 .

وكشف عامر حسين خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت لبرنامج ملعب أون الذى يقدمة الاعلامى سيف زاهر، أنه تم وضع 5 لاعبين لقائمة الأندية خلال الفنرة القادمة بسبب ضغط المباريات، وهذا الامر تم الاتفاق عليه من قبل خلال أجتماع مع رؤساء الاندية قبل بداية الموسم .

وأوضح عامر حسين أن منتخب مصر سيخوض فترة إعداد لمدة أسبوعين قبل المشاركة ببطولة الامم الافريقية القادمة 2019 .

وقال عامر حسين أن الاندية المشاركة بالبطولات الافريقية الموسم المقبل ستشهد ضغط مباريات وسوف يخوض أكثر من 60 مباراة خلال السنة القادمة .