شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ناصر عباس يكتشف المراحل السنية لحكام القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ناصر عباس عضو لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ومدير قطاع المراحل السنية على الالتقاء بحكام منطقة القاهرة وسط حضور رئيس المنطقة توفيق السيد والأعضاء عز شاهين وخليل حامد وأحمد أبو رحاب وجيمس حنا وإبراهيم عبد الوهاب وبوسي سعيد المُحكمة الدولية لإكتشاف المواهب والعناصر المتميزة لتقديمها إلى منظومة التحكيم المصري .

أقيمت الاختبارات على ملعب نادى مصر للبترول بحدائق القبة فى السادسة مساءاً ووسط هطول الأمطار الغزيرة والطقس السيء واستمر الإختبار حتى التاسعة مساءاً.

وقام ناصر عباس بتقسيم الحكام الذين بلغ عددهم إلى 250 حكماً ومساعداً إلي عدة أطقم وحصل كل طاقم على فرصة للحكم عليهم لمدة خمس دقائق .

ووجه عباس خلال الاختبارات بتصحيح الأخطاء التحكيمية التى وقع فيها الحكام وهو ما جعل الجميع يثنى على التجربة وسط إشادة من منطقة حكام القاهرة .

ومن جانبه توجه الكابتن توفيق السيد بالشكر لحكام منطقة القاهرة الذين حرصوا على التواجد فى ظل سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة وأشاد بالتجربة الجديدة التى يتبناها عضو اللجنة الرئيسية ناصر عباس مؤكداً بأنها ستؤتى ثمارها خلال السنوات القادمة .



