جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز الأربعاء 5 / 12 / 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترصد ”الخليج 365” جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعد أقيمت اليوم الأربعاء 5 /12/ 2018 مباراة واحدة ببطولة الدورى الممتاز بين فريقين الأهلى والجونة ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع السابع ببطولة الدورى الممتاز.

الأهلى يفلت من كمين الجونة ويتقدم 6 مراكز بالدورى

اقتنص الأهلى أغلى ثلاث نقاط له هذا الموسم بعدما حول تأخره أمام الجونة بهدف فى الشوط الأول إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى والمؤجلة من الجولة السابعة للدورى.

واصل محمود علاء مدافع الزمالك في صدارة جدول هدافى الدوري المصري برصيد 8 أهداف، فيما يأتي كل من الإثيوبي شمس بيكلي لاعب بتروجب، وحسام أسامة لاعب الداخلية في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف لكل منهما.