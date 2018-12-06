شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى يخضع للأشعة بعد الاصابة القوية أمام الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد طبيب الجونة ان أحمد مجدي لاعب الفريق سيجري أشعة غدا لتحديد حجم الإصابة وتعرض أحمد مجدى لإصابة قوية بعدما التحم معه كريم نيدفيد لاعب الأهلى، ليغادر مجدى أرض الملعب فى عربية الإسعاف بالمباراة التى جمعتهم مساء أمس .

كان فريق الجونة قد خسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة التي أقيمت على ملعب السلام ببطولة الدوري