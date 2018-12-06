شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى الممتاز الأربعاء 5 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الأربعاء 5 /12/ 2018 مباراة واحدة ببطولة الدورى الممتاز بين فريقين الأهلى والجونة ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع السابع ببطولة الدورى الممتاز.

الأهلى يفلت من كمين الجونة ويتقدم 6 مراكز بالدورى

اقتنص الأهلى أغلى ثلاث نقاط له هذا الموسم بعدما حول تأخره أمام الجونة بهدف فى الشوط الأول إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى والمؤجلة من الجولة السابعة للدورى.

ويواصل الزمالك تصدره لجدول بطولة الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، وفى المركز الثالث فريق مصر المقاصة بنفس عدد النقاط .