مانشستر يونايتد يفرض التعادل على أرسنال في قمة الجولة الـ15 من البريميرليج ..فيديو

محمد رشاد

انتهت القمة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وضيفه أرسنال بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما مساء أمس، الأربعاء، على ملعب "أولد ترافورد"، فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أرسنال عبر شكودران موستافي (26) وألكسندر لاكازيت (68)، لكن مانشستر يونايتد عادل النتيجة مرتين عبر أنتوني مارسيال (30) وجيسي لينجارد (69).

وهبط أرسنال إلى المركز الخامس؛ رغم أنه رفع رصيده إلى 31 نقطة، فيما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 23 نقطة في المركز الثامن.

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