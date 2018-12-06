باريس سان جيرمان يفلت من الخسارة أمام ستراسبورج بهدف كافاني ..فيديو

أحمد هاني

تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه ستراسبورج ضمن في الجولة الـ16 التي تُقام على ملعب "المينو" ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

أحرز "كيني لالا"، هدف الشوط الأول الوحيد من ضربة جزاء، في الدقيقة 41 من عمر اللقاء؛ ليتقدم ستراسبورج في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أهدي الأوروجوياني إديسون كافاني، باريس سان جيرمان، هدف التعادل في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة.

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