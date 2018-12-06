بالفيديو.. صلاح "البديل" يصنع هدفا في فوز ليفربول أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

واصل ليفربول ضغطه على مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، بالفوز أمام مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف لهدف واحد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وشارك صلاح لمدة 25 دقيقة، في المباراة التي فضل خلالها يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالبدء بعدد كبير من اللاعبين الاحتياطيين، حيث بدأ بالتشكيل التالي: أليسون، وجوميز، وفان دايك، وماتيب، ومورينو، وهيندرسون، وميلنر، وكيتا، وشاكيري، وستوريدج، واوريجي

ورفع ليفربول رصيده في المركز الثاني إلى 39 بفارق نقطتين خلف السيتي، فيما بقي بيرنلي في المركز 18 "الثالث في المؤخرة" برصيد 9 نقاط.

تقدم في البداية بيرنلي عن طريق كورك في الدقيقة 54، فيما أدرك ميلنر هدف التعادل في الدقيقة 62، قبل أن يضيف البديل فيرمينيو الهدف الثاني في الدقيقة 68، ثم شاكيري في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من صناعة محمد صلاح.

بدأت المباراة بشكل هادئ وخطأ في التمرير نتيجة غياب التفاهم، بسبب مشاركة البدلاء.

وكاد بيرنلي أن يتقدم مبكرًا في الدقيقة الاولى من كرة خطيرة إلا أن دفاع ليفربول تدراك الموقف وأبعد الكرة عن مرمى أليسون.

وتعرض جوميز لإصابة في الدقيقة 23 ليخرج ويحل أرنولد بدلا منه.

وسدد وود لاعب بيرنلي تصويبة قوية اصطدمت بكيتا لتتحول لركنية.

وأحرز "بارنس" هدفا لبيرنلي إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتستمر الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد ستوريدج تصويبة قوية، أبعدها جو هارت بصعوبة إلى ركنية.

وأسفرت الدقيقة 54 عن الهدف الأول لـ"كورك" بعد ضغط من هجوم بيرنلي، ليتقدم أصحاب الأرض.

حاول الريدز إدراك التعادل، حتى أتت الدقيقة 62، ليتسلم ميلنر الكرة على حدود منطقة الجزاء، بعد تمريرة من ستوريدج، ليصوب كرة أرضية قوية سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس هارت، معلنا التعادل لليفربول.

ودفع كلوب بالثنائي محمد صلاح وفيرمينيو في الدقيقة 65، بدلا من أوريجي، ومورينو، على أن يقوم ميلنر بدور الظهير الأيسر.

وفي الدقيقة 68، حصل ليفربول على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، لعبها أرنولد بشكل رائع لفان دايك الذي مررها بالعرض لفرمينيو الخالي تماما من الرقابة ليضعها بسهولة في المرمى، ليتقدم ليفربول.

ومرر بعدها صلاح كرة رائعة إلى كيتا ولكن هارت تألق وأنقذ الكرة، لتعود لهيندرسون الذي سدد الكرة ليحولها كيتا مرة اخرى بالكعب ولكن حولها الدفاع إلى ركنية.

وانطلق صلاح بسرعته في الدقيقة 85 مرة أخرى، ولكن سدد بيمينه ضعيفة في أيدي هارت.

وفي إحدى الهجمات المرتدة بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، مرر صلاح كرة رائعة لشاكيري انفراد أمام المرمى، ليضعها السويسري مسجلا الهدف الثالث للريدز ويقتل أحلام بيرنلي في التعادل، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز ليفربول.