توتنهام يتعافى من إحباط الديربي بثلاثية في ساوثهامبتون

تعافى توتنهام هوتسبير بطريقة رائعة من هزيمته في الديربي أمام آرسنال، وفاز 3-1 على ضيفه ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.



ومع وجود المدرب الجديد رالف هازنهوتل في مدرجات استاد ويمبلي قبل توليه مسؤولية ساوثهامبتون رسميًا غدًا الخميس بدا أن اللاعبين على أرض الملعب يحاولون إثارة إعجاب المدرب النمساوي.



لكن الفريق الضيف تأخر في الدقيقة التاسعة عندما أرسل كريستيان إريكسن تمريرة عرضية منخفضة داخل منطقة الجزاء حولها هاري كين بلمسة بسيطة في الشباك، ليرفع قائد إنجلترا رصيده إلى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم.



وضاعف توتنهام الفارق في بداية الشوط الثاني عندما سقطت الكرة أمام لوكاس مورا الذي ارتدت إليه تسديدته الأولى من أحد اللاعبين، ليضعها في مرمى الحارس أليكس مكارثي.



وزادت مأساة ساوثهامبتون بعد ذلك بـ3 دقائق إذ خطف كيران تريبير الكرة من مات تارجت ومررها إلى كين الذي أرسل تمريرة عرضية إلى سون هيونج-مين ليحرز هدفه الثاني في الدوري.



ولم يكن فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو الذي يملك 33 نقطة في المركز الثالث بحاجة إلى الوصول إلى قمة مستواه، ليحقق الفوز رغم اهتزاز شباكه في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر تشارلي أوستن.



وربما شاهد هازنهوتل مدرب رازن بال شبورت لايبزيج السابق ما يكفي ليكون على دراية بمهمة إنقاذ ساوثهامبتون الذي ما زال في المركز الـ18 بـ9 نقاط من 15 مباراة.

*موقع كورة

