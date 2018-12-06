سان جيرمان ينجو من الخسارة أمام ستراسبورج

نجا فريق باريس سان جيرمان من الخسارة أمام مضيفه ستراسبورج، وخرج بنقطة التعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، في الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي.



تقدم كيني لالا لستراسبورج بالدقيقة 41، وأدرك إدينسون كافاني التعادل لسان جيرمان بالدقيقة 71 من ركلتي جزاء.



ورفع سان جيرمان رصيده إلى 44 نقطة، ليتعثر بالتعادل للجولة الثانية على التوالي بعد التعادل في المباراة الماضية أمام بوردو 2-2، بينما بات ستراسبورج في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.



تخبط توماس توخيل مدرب بي إس جي في إدارة اللقاء، حيث بدأه بخطة 3-5-2 مع إجراء عدة تعديلات على التشكيل الأساسي، حيث أشرك أريولا، أمامه الثلاثي إنسوكي وكيرير وكيمبيمبي، وفي الوسط مونييه وموسى ديابي على الأطراف وكل من رابيو وفيراتي ودراكسلر في العمق خلف رأسي الحربة كافاني وتشوبو موتينج.



قدم سان جيرمان أداء باهتا في الشوط الأول، وظهر جليا عدم الانسجام بين لاعبيه، فلم يصل إلى مرمى منافسه سوى بمحاولات بائسة لتشوبو موتينج وكافاني ودراكسلر لم تكن كافية لهز شباك ماتس سيلز حارس ستراسبورج.



أما تيري لوري مدرب ستراسبورج لجأ للتكتل الدفاعي أمام مرماه بخطة 5-3-2 تتحول إلى 5-4-1 عند فقدان الكرة مع الاعتماد على انطلاقات الثلاثي يوسف فوفانا وكيفن زوهي الذي أضاع أخطر فرص فريقه إضافة إلى الجناح الأيسر النشيط ليونيل كارول الذي تسبب في ركلة جزاء بعدما لمست عرضيته يد تيلو كيرير، ليسجل كيني لالا الهدف الأول لأصحاب الأرض في توقيت مثالي.



مع بداية الشوط الثاني، دفع توخيل بكيليان مبابي مكان إنسوكي مع تعديل الخطة إلى 4-3-3 وتغيير مراكز بعض اللاعبين بعودة مونييه للظهير الأيمن، وتمركز ديابي بجوار فيراتي ورابيو في الوسط مع تقدم دراكسلر لمركز الجناح الأيمن ليكمل الثلاثي الهجومي مع كافاني ومبابي.

حرك مبابي المياه الراكدة بتسديدة بجوار القائم الأيمن، ومنح زميله كيرير فرصة مؤكدة أضاعها بالتسديد في جسد حارس ستراسبورج، كما لم تكتمل فرحة كافاني بهدف سجله لوجود مونييه في موضع تسلل، قبل أن يسدد المهاجم الأوروجواياني ركلة حرة فوق العارضة.



في المقابل، خسر فريق ستراسبورج خدمات النشيط ليونيل كارول بسبب الإصابة ليشارك مكانه أدريان توماسون، كما حل إبراهيما سيسوكو مكان كيفن زوهي، ليتراجع النشاط الهجومي للفريق الأزرق ويكتفي بالتكتل أمام مرماه لتأمين الفوز.



إلا أن مبابي كان له رأي آخر بتوريط كيني لالا في ركلة جزاء، سجل منها كافاني هدف التعادل، وقبلها شارك داني ألفيس مكان موسى ديابي لزيادة الفاعلية في وسط الملعب الباريسي، مما ساهم في تنشيط الجبهة اليمنى بعرضيات مونييه التي كاد أن يسجل منها كيرير الهدف الثاني لولا تألق حارس ستراسبورج الذي تصدى أيضا لتسديدة قوية من تشوبو موتينج.



قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء، شارك كريستوفر نكونكو مكان مونييه، وعاد ألفيس لمركز الظهير الأيمن، إلا أن الخطورة كانت عكسية بفرصة أدريان توماسون أنقذها أريولا بصعوبة بالغة بالدقيقة 88، كما حصل فيراتي على إنذار لعرقلة هجمة مرتدة سريعة لستراسبورج في وسط الملعب.



في الدقيقة 94 أفلت العملاق الباريسي من مأزق شديد عندما لعب إبراهيما سيسوكو كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها توماسون برأسه في الشباك، إلا أن حكم اللقاء أوقف فرحة الجميع بداعي التسلل، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل.

*موقع كورة

