تعادل مثير بين مانشستر يونايتد وأرسنال

انتهت القمة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وضيفه آرسنال، بتعادل الفريقين 2-2 مساء الأربعاء، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.



وتقدم آرسنال في مناسبتين عبر شكودران موستافي (26) وألكسندر لاكازيت (68)، لكن مانشستر يونايتد عادل النتيجة مرتين عبر أنطوني مارسيال (30) وجيسي لينجارد (69).



وهبط آرسنال إلى المركز الخامس، رغم أنه رفع رصيده إلى 31 نقطة، فيما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 23 نقطة في المركز الثامن.



وأقام مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو حفلة تعديلات على تشكيلته التي تعادلت مع ساوثهامبتون 2-2 في الجولة الماضية، فشارك كل من أنطوني مارسيال وإريك بايلي وكريس سمولينج وماركوس روخو وماتيو دارميان وديوجو دالوت، مكان بول بوجبا روميلو لوكاكو وسكوت ماكتوميناي وفيل جونز وأشلي يونج ولوك شاو.



أما مدرب آرسنال أوناي إيمري، فأجرى تعديلين على تشكيلته التي تغلبت في المباراة الأخيرة على توتنهام، فشارك كل من أرون رامزي وماتيو جوندوزي مكان الموقوف جرانيت تشاكا وهنريك مخيتريان.



بدأ مانشستر يونايتد المباراة بشكل جيد، وتمكن من تهديد مرمى آرسنال بتسديدة من راشفورد في مكان وقوف الحارس الألماني بيرند لينو، لكن الفريق الضيف سرعان ما بدأ يفرض سيطرته على وسط الملعب، دون أن يتمكن من تشكيل الخطورة المطلوبة على مرمى صاحب الضيافة.



وفي الدقيقة 26، رفع لوكاس توريرا ركلة ركنية تابعها غير المراقب موستافي برأسه في مكان وقوف الحارس الإسباني دافيد دي خيا، الذي فشل بغرابة في السيطرة عليها لتفلت من يديه، وتجتاز خط المرمى قبل أن يشتتها الإسباني الآخر أندير هيريرا.



ونجح يونايتد في معادلة النتيجة بالدقيقة 30، عندما نفذ الأرجنتيني روخو ركلة حرة تصدى لها لينو قبل أن تصل إلى هيريرا الذي مررها بإتقان إلى المندفع مارسيال الذي وضعها قوية زاحفة في الشباك.



واضطر آرسنال لإجراء تبديل اضطراري بعد إصابة مدافعه روب هولدينج الذي دخل مكانه ستيفان ليتشتشتاينر، وتوترت الأجواء قليلا بعدما رفع الحكم البطاقة الصفراء 5 مرات بالدقائق السبع الأخيرة من الشوط الأول.



وأرغمت الإصابة أرون رامزي على مغادرة تشكيلة آرسنال بين الشوطين ليدخل مكانه مخيتريان، ثم جاء الدور على يونايتد ليقوم بتبديل اضطراري دخل على أثره لوكاكو مكان المصاب مارسيال.



وتمكن آرسنال من استعادة تقدمه في الدقيقة 68، عندما فشل روخو في السيطرة على الكرة ليخطفها منه مخيتريان ويضعها أمام المرمى إلى البديل ألكسندر لاكازيت، وحاول روخو تعويض خطئه من خلال إبعاد الكرة لكنه اصطدمت بقدم المهاجم الفرنسي وأكملت مسيرها نحو المرمى.



وعادل يونايتد النتيجة بعد دقيقة واحدة، عندما استغل لينجارد تردد دفاع آرسنال ليضع الكرة بأناقة في الشباك.



وأهدر أرسنال مجموعة من الفرص الخطيرة، فأبعد دي خيا ببراعة محاولة أوباميانج إثر تمريرة من سياد كولاسيناتش في الدقيقة 71، وبعدها بدقيقة عندما أطاح مخيتريان بالكرة فوق المرمى من مسافة قصيرة.



ودخل مروان فيلايني تشكيلة يونايتد بدلا من روخو، وسدد أوباميانج كرة بعيدة تألق دي خيا في إبعادها، قبل أن يشرك مورينيو لاعبه الفرنسي بوجبا مكان لينجارد.



وألغى الحكم هدفا لآرسنال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بسبب تسلل صاحبه مخيتريان.

*موقع كورة

