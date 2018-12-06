وولفرهامبتون يحقق المفاجأة ويسقط تشيلسي

حقق فريق وولفرهامبتون مفاجأة كبيرة بالفوز على تشيلسي 2-1، مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي، على ملعب مولينكس.



وتمكن لوفتوس تشيك من إحراز هدف تشيلسي في الدقيقة 18، وتعادل وولفرهامبتون عن طريق خيمينيز في الدقيقة 59، وأحرز الثاني عن طريق يوتا في الدقيقة 63.



وبذلك يتوقف رصيد البلوز عند 31 نقطة في المركز الـ4 بجدول الترتيب، ويرتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 19 نقطة في المركز الـ12.



واعتمد ولفرهامبتون في المباراة على الهجوم من على الأطراف وتحديدًا من الجبهة اليسرى عن طريق فيناجري وعرضياته على رأس المهاجم راؤول خيمينيز، وتغيرت الطريةق في الشوط الثاني، بعد الاعتماد على الدفاع والنطلاق بالهجمات المرتدة في عمق دفاع تشيلسي، وفي نفس الوقت التأمين الدفاعي بثلاثة مدافعين لمنع انطلاقات تشيلسي من العمق.



بينما استمر تشيلسي بطريقته المعتادة بالاعتماد على الاستحواذ والتمريرات القصيرة، وكان هازارد هو أكثر اللاعبين لمسًا للكرة من تشيلسي، خاصة في ظل غياب جورجينيو، وعدم قدرة فابريجاس على صناعة اللعب مثل اللاعب الإيطالي، ولكن أداء فابريجاس كان أفضل في الشوط الثاني بعد ظهور المساحات في دفاع ولفرهامبتون.



أول خطورة في المباراة كانت عن طريق تشيلسي في الدقيقة السادسة من المباراة، وذلك بعد عرضية أرضية من كانتي إلى هازارد داخل منطقة الجزاء، الذي سددها بقوة، ولكن الحارس روي باتريسيو تمكن من الإمساك بها.

ويحاول موراتا من مجهود فردي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 12، ولكنها تذهب فوق العارضة، ولكن لوفتوس تشيك يعود بتسديدة في الدقيقة 18 من خارج المنطقة بعد تمريرة من هازارد، وتصطدم بالمدافع كوادي لتسكن شباك ولفرهامبتون معلنًا عن هدف تشيلسي الأول.



وكاد تشيلسي أن يحرز الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 23، ولكن روي باتريسيو يتألق ويخرجها بنجاح، ليرد أصحاب الأرض في الدقيقة 27، بعرضية من الجانب الأيمن عن طريق فيناجري على رأس راؤول خيمينيز الذي يرسلها بعيدة عن المرمى.



ليعود نفس اللاعبين بعرضية من فيناجري على رأس خيمينيز، ولكن هذه المرمى تذهب فوق العارضة في الدقيقة 35، ليرد هازارد بتمريرة رائعة من فوق المدافعين، ليرسل ويليان في حالة انفراد، ولكنه يتأخر في التسديد ويأتي رايان بينيت ويخرجها لركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز.



أول كرة خطيرة في الشوط التاني، في الدقيقة46 بعد تمريرة هازارد لتحرك لوفتوس تشيك الذي يرسل عرضية أرضية يفشل موراتا في الوصول إليها، ليعود نفس المهاجم بضربة رأسية غريبة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 48، بعد عرضية ازبيلكويتا.

وفي الدقيقة 55 يظهر ويليان بعد تمريرة طويلة رائعة من فابريجاس لويليان، الذي سيسطر عليها ولكنها يسددها بعيدة عن المرمى، وكان كانتي قريب من إحراز الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 57 من خارج منطقة الجزاء، ولكنها بجانب القائم الأيمن.



وفي أول هجمة لأصحاب الأرض في الشوط الثاني، وبعد تمريرة من جيبس وايت، يتمكن راؤول خيمينيز من تسديدة الكرة بقوة في شباك تشيلسي معلنًا عن التعادل لولفرهامبتون في الدقيقة 59.



وينتفض ولفرهامبتون في الدقيقة 63، ليتمكن موتينيو من التمرير لدوهيرتي، الذي يقوم بعرضية إلى ديوجو يوتا، الذي يسكنها في شباك كيبا بنجاح معلنًا عن تقدم أصحاب الأرض.



وحتى الدقيقة 78 لم يظهر تشيلسي، إلى في محاولة خطيرة من إيدن هازارد بعد المرور من الجبهة اليسرى، وتسديدة قوية فوق عارضة ريو باتريسيو، وكاد فابريجاس أن يحرز التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، ولكنها تخرج فوق العارضة.

*موقع كورة

