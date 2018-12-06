"ليفربول" يعبر فخ بيرنلي بثلاثية

حقق ليفربول فوزًا صعبًا أمام بيرنلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



افتتح جاك كورك أهداف المباراة لبيرنلي بالدقيقة 54، وتعادل جيمس ميلنر في الدقيقة 62، قبل أن يسجل روبرتو فيرمينو الثاني بالدقيقة 69، واختتم شيردان شاكيري أهداف المباراة بالدقيقة 92.



وارتفع رصيد ليفربول إلى 39 نقطة بالمركز الثاني، وتجمد رصيد بيرنلي عند 9 نقاط.



جاءت أولى فرص المباراة بالدقيقة 12، بعد تمريرة من جودموندسون من الناحية اليمنى وصلت إلى ويستوود سددها اللاعب فوق العارضة.



وسدد ألبرتو مورينو، ظهير أيسر ليفربول، تصويبة قوية من الناحية اليسرى، علت العارضة بالدقيقة 13.

دانييل ستوريدج، مهاجم الريدز، في السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء، لتخرج إلى ركلة مرمى، ويهدر على ليفربول فرصة التقدم بالهدف الأول.



وكاد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، أن يسجل أولى أهداف المباراة بالدقيقة 29، بعد ركلة ركنية نفذها جيمس ميلنر، على رأس فان ديك، نجح جو هارت في الإمساك بها.



وسدد كريس وود، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بمدافع ليفربول وخرجت فوق العارضة لركنية.



وفي الدقيقة 36، سدد بارديسلي، ظهير بيرنلي، قذيفة صاروخية من مسافة طويلة، مرت بجوار مرمى أليسون.



وألغى حكم المباراة هدفًا في الدقيقة 40 لصالح بيرنلي، بعد ركلة حرة ثابتة نفذت وصلت إلى اَشلي بارنس، على حدود منطقة الجزاء، سددها مباشرة بطريقة رائعة في المرمى، قبل أن يلغيه الحكم بداعي وجود حالة تسلل.



وتألق جو هارت، حارس بيرنلي، أمام تصويبة ستوريدج اليسارية القوية بالدقيقة 47 أبعدها لركلة ركنية.



وواصل هارت، تألقه أمام قذيفة سددها نابي كيتا، لاعب وسط ليفربول، من مسافة بعيدة بقدمه اليسرى، تمكن هارت من لمسها بأصابع يده ليخرجها لركنية بالدقيقة 52.

وتمكن بيرنلي على عكس مجريات اللقاء، من تسجيل الهدف الأول في اللقاء، بالدقيقة 54، بعد ركنية نفذت على رأس تاركوفيسكي، فشل أليسون في التصدي لها وأبعدها بأطراف أصابعه لتصل إلى جاك كورك أمام المرمى الخالي، ليسكنها الشباك.



وتعادل جيمس ميلنر، لفريق ليفربول في الدقيقة 62، بعد تمريرة من أوريجي إلى ميلنر، الذي سدد تصويبة أرضية من خارج المنطقة، سكنت شباك بيرنلي.



وأجرى يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، تبديل بنزول الثنائي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، بالدقيقة 65، وخروج ألبرتو مورينو وأوريجي.



ومن جملة مميزة، سجل فيرمينو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 69، بعد كرة ثابتة لعبت من أرنولد إلى فان دايك، الذي مرر عرضية رائعة إلى فيرمينو، أسكنها الشباك، ليتقدم ليفربول (2/1).



ووقف البرازيلي أليسون، حارس ليفربول، أمام تصويبة ويستوود القوية من خارج المنطقة.



وتألق جو هارت، لتصويبة محمد صلاح بالدقيقة 81، بعد تصويبة تصدى لها هارت على مرتين، قبل أن تصل إلى ستوريدج الذي سدد الكرة بالمرمى وأبعدها مدافع بيرنلي من على خط المرمى.



واختتم شيردان شاكيري، أهداف المباراة في الدقيقة 92 بعد هجمة مرتدة نفذت وصلت إلى محمد صلاح، الذي مرر الكرة إلى شاكيري لينفرد بالمرمى ويسجل ثالث أهداف ليفربول.

*موقع كورة

