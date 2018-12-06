رياضة | كما انفرد "الخليج 365".. بيراميدز يحسم ثاني صفقات الشتاء مقابل ٣٥ مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كما انفرد "الخليج 365".. بيراميدز يحسم ثاني صفقات الشتاء مقابل ٣٥ مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بيراميدز، الحصول على خدمات إيريك تراوي، صانع ألعاب مصر المقاصة، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان ناديي الأهلي والزمالك، دخلا في مفاوضات مع تراوري، للحصول على خدماته إلا أن المقابل المادي حسم الصفقة لصالح بيراميدز، بنهاية العام الجاري.

وانفرد "الخليج 365 الرياضي" بكشف قيمة صفقة انتقال تراوري إلى بيراميدز والتي تكلفت 35 مليون جنيه وليس 50 مليون كما أعلنت وسائل الإعلام.

وقال نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" أتم مسئولو نادي بيراميدز ثاني صفقاتهم الشتوية بالتعاقد مع إيريك تراوري لاعب مصر المقاصة على سبيل البيع النهائي في صفقة قيمتها ٣٥ مليون جنيه".