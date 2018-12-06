رياضة | عاجل.. انفراد|"الخليج 365 الرياضي" يكشف قيمة صفقة بيراميدز النارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفراد|"الخليج 365 الرياضي" يكشف قيمة صفقة بيراميدز النارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بيراميدز، الحصول على خدمات إيريك تراوي، صانع ألعاب مصر المقاصة، ليتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. وكان ناديي الأهلي والزمالك، دخلا في مفاوضات مع تراوري، للحصول على خدماته إلا أن المقابل المادي حسم الصفقة لصالح بيراميدز، بنهاية العام الجاري. وينفرد "الخليج 365 الرياضي" بكشف قيمة صفقة انتقال تراوري إلى بيراميدز والتي تكلفت 35 مليون جنيه وليس 50 مليون كما أعلنت وسائل الإعلام.

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