رياضة | الإصابة في غضروف الركبة يُبعد ريان الموسى عن التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابة في غضروف الركبة يُبعد ريان الموسى عن التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادي التعاون السعودي، اليوم الخميس، على إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، ريان الموسى بقطع في غضروف الركبة الخارجي.

وأشار التعاون أن الفحوصات والأشعة التي خضع لها ريان الموسى على يد الدكتور سالم الزهراني، أكدت وجود قطع في غضروف الركبة الخارجي؛ يحتاج معه إلى التدخل الجراحي.

وأوضح التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "بعد خضوع ريان الموسى للعملية الجراحية سيتم تحديد فترة العلاج والتأهيل التي يحتاجها؛ قبل عودته للتمارين الجماعية مع بقية زملائه".

ولعب ريان الموسى في صفوف التعاون الموسم الماضي على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، قبل أن يضمه بشكل نهائي بداية منافسات الموسم الحالي، ولمدة 3 مواسم مقبلة.