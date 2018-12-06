رياضة | "صلة" تكشف عن بيع تذاكر مباراة الهلال والنصر بهذه الأسعار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صلة" تكشف عن بيع تذاكر مباراة الهلال والنصر بهذه الأسعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة صلة الرياضية السعودية، اليوم الأربعاء، عن طرح تذاكر مباراة الهلال والنصر المُقرر إقامتها، مساء السبت المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وأوضحت "صلة" الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن تذاكر مباراة الهلال والنصر المُخصصة لجمهور الزعيم متوفرة على موقع "hilaltickets.com"، فيما ستكون مُتاحة أمام جماهير العالمي عبر متجر النادي الرسمي حتى العاشرة مساءً.

وأشارت صلة، إلى أن أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر المقبلة، وجاءت كالتالي؛ 35 ريالًا الموحدة للعائلات والأفراد، 100 ريال موحدة للأفراد cat2، 150 ريال موحدة للأفراد cat1، 400 ريال المنصة للعائلات، و800 ريال المنصة للأفراد.