رياضة | مدرب الشباب: شخصيتي ترفض الخسارة.. والليث سيكون مختلفًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الشباب: شخصيتي ترفض الخسارة.. والليث سيكون مختلفًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الروماني ماريوس سوماديكا مدرب فريق الشباب السعودي، إلى أنه يسعى لحصد نقاط مباراة أُحد المقبلة، مُشددًا في الوقت ذاته على أن الشباب سيكون مختلفًا خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه الشباب نظيره أُحد، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال سوماديكا خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الشباب وأُحد: "هدفنا في لقاء الغد أمام أُحد حصد النقاط، ورغم سوء أرضية الملعب التي اشتكينا منها كثيرًا سنُقدم مباراة مميزة".

وأضاف: "شخصيتي التدريبية ترفض الخسارة، ونحن في النادي أسرة واحدة نسعى لتقديم عمل مميز.. أتمنى التوفيق في اختيار عناصر التشكيلة التي ستُشارك في اللقاء، وبعد نهاية التدريبات سأختار قائمة اللاعبين، ومن يستحق المشاركة سيكون ضمن التشكيلة".

وواصل: "من يلق مرماه هدفًا مبكرًا يصعب عليه التعويض، لذلك طالبت اللاعبين بالمبادرة وتسجيل هدف في وقت مبكر.. أمام الاتفاق قدمنا مباراة مميزة، وتعد من أفضل مبارياتنا في الدوري".

وتابع: "المهاجمون أهدروا الكثير من الفرص المحققة في المباريات الماضية.. نحن فريق محترم والدليل احتفال لاعبو الاتفاق بالتعادل معنا".

وأكمل: "الشباب سيكون مختلف تمامًا خلال الفترة المقبلة في ظل وجود رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، وسأعمل معه على إعداد فريق قوي يحظى باحترام الجميع".

واستطرد: "أنا حضرت من بلادي لتدريب أوضاع الفريق، ولن أرضى أن يكون في مراكز متأخرة في ترتيب الدوري كما كان في الموسم السابق.. لدي رهان مع نفسي بأن أضع فريق الشباب في مكانه الطبيعي، كما فعلت مع فرق أخرى".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لا ألتفت للعروض التدريبية الأخرى، أنا سعيد في الشباب وتربطني علاقة جيدة مع المسؤولين هنا".