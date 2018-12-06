رياضة | مانشستر يونايتد يخطف تعادلا مثيرا أمام أرسنال في الأولدترافورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يخطف تعادلا مثيرا أمام أرسنال في الأولدترافورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في خطف التعادل امام منافسه نادي أرسنال بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل موستافي التقدم لارسنال في الدقيقة 26 من ركنية، وتعادل أنطوني مارسيال في الدقيقة 30 للمانيو من صناعة رائعة لهيريرا، وتقدم البديل لاكازيت هدف التقدم للجانرز في الدقيقة 68، ولم يستمر هذا التقدم كثيرا حيث تعادل لينجارد بعد دقيقة واحدة فقط.

ورفع أرسنال رصيده من النقاط إلي 31 نقطة في المركز الخامس، بينما يحل نادي مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.