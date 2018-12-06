رياضة | انطلاق الجولة الـ12 للدوري السعودي.. اليوم الخميس بـ4 مباريات قوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الجولة الـ12 للدوري السعودي.. اليوم الخميس بـ4 مباريات قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ12 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، بـ4 مباريات.

وتشهد مباريات الغد مواجهة الباطن والفيحاء، عند الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب نادي الباطن، ويطمح السماوي استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد نقاط المباراة، فيما يسعى الفريق البرتقالي لمواصلة نتائجه الإيجابية.

ويستقبل القادسية نظيره الاتفاق، عند الساعة 5:25 مساءً، على ملعب الأمير سعود بن جلوي، ويأمل الفريق القدساوي تحسين نتائجه، فيما يسعى فارس الدهناء لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ 5 جولات.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد المباراة التي ستجمع الشباب بنظيره أُحد، عند الساعة 5:45 مساءً، ويسعى الليوث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة نغمة الفوز، فيما يأمل الضيوف تحقيق نتيجة إيجابية.

وتُختتم مباريات الغد باللقاء الذي سيجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بنظيره الفيصلي، عند الساعة 7:40 مساءً، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (ملعب الجوهرة المشعة).

ويأمل لاعبو الاتحاد تحقيق أول فوز في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم في لقاء الغد، فيما يسعى فريق الفيصلي لكسر سلسلة التعادلات في الجولات الماضية؛ وحصد الثلاث نقاط.