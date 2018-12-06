رياضة | توتنهام يقسو على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يقسو على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزًا عريضًا على حساب فريق ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

جاءت أهداف السبيرز الثلاثة عن طريق كلا من : هاري كين د 9 - لوكاس مورا د 51 - سون هيونج مين د 55.

بهذا الفوز الكبير يرتفع رصيد توتنهام إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، بينما يتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر.