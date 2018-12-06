الامارات | أجواء تفاؤل بعودة 4 من مصابي المنتخب قبل كأس آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء تفاؤل بعودة 4 من مصابي المنتخب قبل كأس آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسود حالة من التفاؤل أوساط الجمهور والمنتخب الوطني، حيث بات مؤكداً عودة أربعة من اللاعبين الأساسيين في الأبيض، قبل انطلاق كأس أمم آسيا في الإمارات يناير المقبل. وعلى رأس هؤلاء اللاعبين مهاجم شباب الأهلي أحمد خليل، الذي تعافى من الإصابة التي تعرض لها، أخيراً، وحرمته الوجود مع الأبيض في مباراتيه الوديتين الأخيرتين أمام بوليفيا واليمن.

وظهر خليل أساسياً في مباراة فريقه أمام بني ياس في الجولة 12 من دوري الخليج العربي، كما لعب 85 دقيقة في لقاء النصر بالجولة 11، وقدم اللاعب مستوى طيباً، ما يبشر بقدرته على الظهور في التجمع الأخير للمنتخب، والمشاركة في كأس آسيا المقبلة.

وينطلق آخر تجمع للأبيض 15 الجاري بدبي، على أن ينتقل بعد ذلك إلى أبوظبي تحضيراً لانطلاق نهائيات آسيا، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الأولى مع البحرين والهند وتايلاند.

وإلى جانب خليل، عاد للعب أيضاً، حارس الجزيرة علي خصيف، وكذلك صانع ألعاب «فخر أبوظبي»، خلفان مبارك، بجانب أن مشاركة إسماعيل مطر قائد العنابي في كأس آسيا شبه مؤكدة، بعد التأكيد على أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة الشارقة لن تحرمه الظهور الآسيوي.

وأكد عضو لجنة المنتخبات الوطنية الدكتور حسن سهيل، لـ«الإمارات اليوم»، أن عودة بعض اللاعبين الذين غابوا عن صفوف المنتخب في الفترة الماضية، بسبب الإصابة تمثل إضافة كبيرة للمنتخب.

وقال: سيتم تجهيز هؤلاء اللاعبين من قبل الجهاز الطبي للمنتخب، حتى يكونوا قادرين على المشاركة مع المنتخب قبل ظهوره المرتقب في كأس آسيا.

في المقابل، سيكون الغائب الأكبر عن الأبيض في البطولة المقبلة، نجم الهلال السعودي، عمر عبدالرحمن، الذي يمثل أحد أهم الأوراق المهمة التي كان يعول عليها زاكيروني، وذلك بسبب قطع في الرباط الصليبي سيبعده لفترة طويلة عن الملاعب، فيما لم تتحدد حتى الآن وضعية لاعب العين ريان يسلم، الذي استبعد أخيراً من المنتخب بسبب الإصابة.

وأضاف سهيل: الجهاز الطبي للمنتخب يقوم بدور كبير في عملية متابعة اللاعبين مع أنديتهم، والوقوف على الحالة الصحية لكل لاعب.

وبخصوص حالة إسماعيل مطر، أكد أنهم بانتظار التقرير الطبي الخاص باللاعب، مشيراً إلى أنه يتمنى الشفاء العاجل لإسماعيل مطر، والعودة إلى الملاعب. وشدّد على أهمية دعم الجميع، ووقوفهم خلف المنتخب في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنهم اعتادوا تكاتف الجميع ودعمهم الكبير للمنتخب قبل أي بطولة كبيرة يخوضها.

وشدّد شقيق إسماعيل مطر، عادل مطر، في حديث سابق لـ«الإمارات اليوم»، على أنه سيخضع لعملية جراحية عاجلة لمعالجة الكسر في الفك الأيمن الذي تعرض له، مؤكداً أنه سيكون قادراً على العودة بعدها في فترة قصيرة للتدريبات، على أن يكون جاهزاً للعب أسبوعاً قبل انطلاق البطولة القارية.

يذكر أن مدرب المنتخب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، طلب خوض مباراتين وديتين يومي 21 و28 الجاري في التجمع الأخير للمنتخب.

أعلنت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس آسيا، المقررة في الإمارات، اعتباراً من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبلين، طرح مليون تذكرة للبيع للجمهور، لافتة إلى أن بيع التذاكر سيستمر لأربعة أسابيع، علماً بأنه تبقى 30 يوماً على انطلاق البطولة التي يشارك فيها 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

ونصحت اللجنة المنظمة، في بيان صحافي الجمهور بالإسراع في شراء التذاكر تفادياً لنفادها، علماً بأن أسعارها تبدأ من 25 درهماً، مشيرة إلى أنه بإمكان الجمهور الحصول على التذاكر بكل سهولة عبر الإنترنت، من خلال الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويستهلّ المنتخب مشواره في البطولة بلقاء البحرين في المباراة الافتتاحية في الخامس من الشهر المقبل على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي. وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها الإمارات، نهائيات آسيا، بعدما استضافتها للمرة الأولى في 1996.

طرح مليون تذكرة لجمهور كأس آسيا