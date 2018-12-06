الامارات | تغريم بني ياس 20 ألف درهم بسبب جمهوره

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم بني ياس 20 ألف درهم بسبب جمهوره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس، بمقر الاتحاد في دبي تغريم بني ياس 20 ألف درهم، لقيام جمهوره بسب حكم مباراته أمام كلباء، في الجولة الـ11 لدوري الخليج العربي. وعاقبت اللجنة أيضاً مدرب الفجيرة، إيفان هاسيك، بالغرامة 2000 درهم لاعتراضه على قرارات حكم مباراة الظفرة. وفي جانب آخر، أكد عضو اللجنة، المتحدث الرسمي حمدان الزيودي، في تصريحات صحافية، أن الجزيرة سلّم اللجنة شيكات بمبلغ 2.574 مليون درهم عبارة عن مستحقات مالية مترتبة عليه للاعبين ووكلاء لاعبين، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بدورها بتسليم هذه الشيكات إلى أصحابها. وقال الزيودي عقب الاجتماع إن اللجنة عاقبت أيضاً لاعب عجمان حسن زهران، بتغريمه 1000 درهم، بسبب قصة شعره. وأضاف: بالنسبة إلى تغريم نادي بني ياس 20 ألف درهم فإن توقيع هذه العقوبة بسبب تكرار جمهوره المخالفة في مرة سابقة، ما أدى لتوقيع العقوبة بحق نادي بني ياس.