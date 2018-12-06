الامارات | جمعية الرياضيين تنظم منتدى الإمارات للثقافة الرياضية بشعار «الرياضة في فكر زايد»

شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الرياضيين تنظم منتدى الإمارات للثقافة الرياضية بشعار «الرياضة في فكر زايد» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت جمعية الرياضيين عن تنظيم النسخة الرابعة من منتدى الإمارات للثقافة الرياضية، تحت شعار «الرياضة في فكر زايد»، بعد غد، بمقر الجامعة الأميركية، برعاية تعاونية الاتحاد.
وأكد رئيس الجمعية، الدكتور أحمد الشريف، حرص الجمعية على أن يكون المنتدى منصة حوار محلية وعربية تبرز فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب لله ثراه، الشخصية التاريخية الكبيرة وإنجازاته التي هيأت البيئة المثالية لنهضة الوطن، كما تبرز دوره الريادي في دعم الرياضة والرياضيين.
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