الامارات | مرزوق: الخسارة من بني ياس لن تهدم ما بنيناه.. ونعتذر من جمهور شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق: الخسارة من بني ياس لن تهدم ما بنيناه.. ونعتذر من جمهور شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شباب الأهلي ظهر بمستوى متواضع أمام بني ياس أول من أمس. تصوير: نجيب محمد

قال لاعب فريق شباب الأهلي محمد مرزوق، إن فريقه لم يقدم ما يستحق عليه الفوز في مباراة بني ياس أول من أمس، في الجولة الـ12 لمنافسات دوري الخليج العربي، التي انتهت للسماوي بنتيجة 3-0. لكن مرزوق شدّد على أن «الخسارة من بني ياس لن تهدم ما بنيناه، ونعتذر من جمهورنا بسبب هذه الهزيمة»، واعداً بتصحيح الوضع في المباريات المقبلة.

وتعتبر خسارة شباب الأهلي أقوى مفاجآت الجولة 12، حيث كان يمكن له الاستفادة من خسارة الجزيرة بـ3-2 أمام الظفرة للاقتراب أكثر من فرق المقدمة، لكنه ظل بفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة، وست نقاط عن الشارقة والعين المتصدرين للدوري، ناهيك عن طرد لاعبه لوفانور وغيابه عن الفريق في مباراتين مقبلتين.

في المقابل، حافظ بني ياس على سجله خالياً من الهزائم على أرضه هذا الموسم، كما أثبت أنه رقم صعب في المباريات الكبيرة.

وقال مرزوق لـ«الإمارات اليوم»: «جئنا لملعب بني ياس من أجل الفوز الذي كنا نطمح إليه لمواصلة مسيرة المنافسة على درع الدوري، واحتلال مركز متقدم أفضل من المركز الرابع، لكن بكل أسف الفريق لم يقدم العرض المتوقع منه، الذي يؤهله لتحقيق الفوز، وكان بني ياس هو الطرف الأفضل معظم الوقت واستحق الفوز الكبير وأهنئ لاعبيه وجهازه الفني، ونعتذر لجماهيرنا على هذه الخسارة».

وقال «الخسارة لن تهدم ما تم بناؤه في الفترة الماضية، وعلينا تصحيح أخطائنا من أجل مواصلة مشوار المنافسة على الدوري الذي لايزال طويلاً». وأشار مرزوق إلى أن شباب الأهلي كان الطرف الأفضل نسبياً قبل أن يحتسب الحكم ضربة الجزاء الأولى في الشوط الأول، وحاول الوصول لشباك بني ياس والتسجيل أولاً، لكن التوفيق لم يحالفه، وبعد ضربة الجزاء وتقدم بني ياس بالهدف الأول فقد الفريق تركيزه داخل الملعب وارتكب أخطاء كثيرة، أسهمت في خروجه مهزوماً وضياع ثلاث نقاط في غاية الأهمية، واستفاد بني ياس من هذا التقدم وارتفعت معنويات لاعبيه بشكل كبير، كما أن طرد لوفانور في منتصف الشوط الثاني زاد من الأعباء الملقاة على عاتق اللاعبين.

وأضاف: «لابد من إعادة حساباتنا وتصحيح الأخطاء التي ارتكبها الفريق في هذه المباراة، ومن المؤكد أننا قادرون على ذلك في الفترة المقبلة، خصوصاً أن المسابقة ستتوقف قليلاً من أجل مباريات الكأس، وعلينا الاستعداد الجيد لمباراة كلباء في دور الـ16».

يوسف جابر: بني ياس قدم مباراة كبيرة

قال قائد فريق بني ياس يوسف جابر، إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام شباب الأهلي واستحق الفوز. وقال جابر لـ«الإمارات اليوم»: «كنا عازمين على تحقيق الفوز على شباب الأهلي، رغم علمنا بصعوبة المباراة أمام فريق كبير، وأعتقد أن التوفيق وقف بجانبنا هذه المرة بعكس المباريات السابقة التي صادفنا فيها سوء حظ كبير، وأهنّئ جماهير بني ياس ولاعبي الفريق على هذا الفوز، ونتمنى مواصلة تحقيق الانتصارات واحتلال مركز متقدم في جدول الترتيب».