انت الان تتابع تفاصيل خبر رفض بريطاني لرعاية البحرين عرض الخيول في ويندسور والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 6 دجنبر 2018 12:23 صباحاً - نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالاً لبن كوين بعنوان: "انتقادات لعرض الخيول في ويندسور بسبب الرعاية البحرينية".

تقول الصحيفة إن أكبر عرض في الهواء الطلق للخيول في بريطانيا، الذي تفتتحه الملكة، يواجه هذا العام اتهامات بأنه يُستخدم كوسيلة لتحسين سمعة العائلة المالكة في البحرين.

وتوضح الصحيفة البريطانية أن رعاية البحرين للعرض السنوي تُستخدم من قبل الأسرة المالكة هناك لتشتيت الانتباه حول انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة الخليجية الصغيرة.

وتضيف الغارديان أن جمعيات حقوق الإنسان تمارس ضغوطاً قوية لإلغاء الرعاية البحرينية لعدد من فعاليات المعرض، التي كُشف عنها قبل أسبوعين.

كما تشير الصحيفة إلى أن هناك شكوى قدّمت ضد هذه الرعاية وضد الشركة المنظمة "إتش باور"؛ على اعتبار أنها شركة مُدرجة على لائحة وزارة التجارة البريطانية، ولا بد أن تلتزم بمعايير الحكومة.

وتوضح الصحيفة البريطانية أن عضو مجلس العموم عن حزب العمال المعارض، أندي سلوتر، قال: إن "الحكومة البحرينية تستخدم رعاية فعاليات كبرى مثل هذه الفعالية لتشتيت الانتباه عن سجلّها المستفزّ في مجال حقوق الإنسان، وتبييض وجهها من خلال التعاون الأمني والجنائي مع المملكة المتحدة".