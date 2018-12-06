انت الان تتابع تفاصيل خبر في ليلة "ضياع" الكرة الذهبية.. هذا ما فعله رونالدو وميسي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 6 دجنبر 2018 12:23 صباحاً - شهد حفل الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2018، الذي جرى أمس الاثنين، غياب كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في حين اعتبره البعض مقاطعة لهذا الحفل الذي شهد حضور عدة نجوم من عالم الساحرة المستديرة.

واستطاع نجم ريال مدريد لوكا مودريتش إنهاء هيمنة البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على الجوائز الفردية في السنوات العشر الأخيرة؛ إذ قدم مودريتش موسماً استثنائياً مع "الميرنغي"، وكذلك المنتخب الكرواتي في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا.

نجما الكرة الأكثر شهرة ميسي ورونالدو غابا عن حفل الجائزة التي "ضاعت" من كل منهما هذه المرة، فأين كانا؟

بحسب موقع صحيفة "ديلي ميل" فإن نجم برشلونة ميسي قضى أمس الاثنين مع عائلته الصغيرة.

ونشر النجم الأرجنتيني صورة له مع ولديه تياجو وماتيو على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". ويظهر ميسي في الصورة مستريحاً في منزله مع ولديه، اللذين تظهر عليهما علامة السعادة.

أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فيوضح موقع "ديلي ميل" أنه التزم الصمت، في حين استشاط بعض أفراد عائلته غضباً من ذهاب الكرة الذهبية إلى مودريتش.

ونشرت شقيقة رونالدو إيلما أفيرو صورة للنجم البرتغالي على موقع "إنستغرام" وهو يحمل الكرة الذهبية، وعلقت عليها قائلة: "للأسف هذا العالم يعيش على الفقراء والمافيا والمال".

أما شقيقة رونالدو الأخرى كاتيا، فقد علقت على فشل أخيها في الفوز بالكرة الذهبية بالقول: "أحسن لاعب في العالم لأولئك الذين يفهمون كرة القدم بالطبع".